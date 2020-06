Arkadenhof-Kultursommer: Jubiläumssaison ist gerettet

Nach derzeitigem Stand der behördlichen Vorgaben und Abstandsregelungen sind pro Vorstellung 100 Besucher möglich, Platz wäre für rund 120 Personen.

Das Programm ist laut WAKS-Intendant Peter Kowatsch großteils fertig, heuer stehen wie in den Jahren zuvor wieder regionale Künstler im Mittelpunkt. "Die Stimmung ist positiv, wir werden beobachten, wie der Zuspruch des Publikums bei anderen Kulturveranstaltern ist, die ihren Betrieb bereits aufgenommen haben. Wir gehen aber davon aus, dass wir mit unseren Freiluft-Veranstaltungen eine schöne 15. Saison haben werden", sagt Kowatsch, der hofft, dass es in den nächsten Wochen noch weitere Erleichterungen für den Kulturbetrieb geben wird.

Das genaue Programm wird am 15. Juni bekannt gegeben, Kowatsch verrät aber bereits einige Fixpunkte im Jubiläumsjahr. Wieder zu Gast ist die beliebte "Medley Folk Band", die zur Irish Night lädt. Aufgrund des erwarteten großen Publikumsandrangs wird es zwei Termine geben.

Ebenfalls zwei Konzerte gibt die Welserin Katiuska McLean. Die Sängerin, die mit 14 Jahren vom Karibikstaat Trinidad und Tobago nach Österreich kam, war im vergangenen Jahr Teilnehmerin der "RTL-Erfolgsshow "Das Supertalent", wurde dort von den Juroren Dieter Bohlen, Sarah Lombardi und Bruce Darnell mit viel Lob bedacht und nach ihrem Auftritt mit dem Song "Never tear us apart" mit Standing Ovations des Publikums belohnt.

Gala mit Wels-Original

Seit 14 Jahren ist die Operettengala mit dem Welser Original und Tenor Gunther Köberl ein Fixpunkt, das wird auch heuer so sein. Lesungen sind mit der ORF-Moderatorin Simona Pindeus sowie mit Dagmar Hager geplant. (krai)

Das genaue Programm ist ab 15. Juni unter www.waks.at abrufbar. Ab 1. Juli gibt es Vorverkaufstickets.