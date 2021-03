"Ich habe Schuhschachteln satt", schäumte Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) in der Welser Zeitung über vermeintliche Auswüchse in der Stadtgestaltung. "Was aktuell in der Innenstadt gebaut wird, ist ganz weit weg von dem, wie ich mir die Gestaltung des Stadtzentrums vorstelle", ließ er seiner Unzufriedenheit freien Lauf. Zugleich betonte Rabl seine Vorliebe für historisierende Bauten in Anlehnung an frühere Bauepochen.