Arbeitsunfall in Eferding endete tödlich

Der 50-Jährige aus dem Bezirk Eferding hatte gemeinsam mit seinen beiden Brüdern und einem Nachbarn das Dach eines Stadels in Stroheim abgedeckt. Dabei stürzte er acht Metern ab.

Die Brüder führten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Anschließend wurde der Mann in das Klinikum Wels gebracht, wo er noch am selben Tag in den späten Abendstunden seinen Verletzungen erlegen ist.