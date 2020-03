Arbeitsmarktservice hat die Trittbrettfahrer gut im Griff

In Wels waren Ende Februar 4637 Personen arbeitslos gemeldet. Viele von ihnen sind unkompliziert, gut und schnell wieder vermittelbar. Eine kleine Gruppe allerdings hält sich nicht an die Spielregeln: Das sind jene, die wiederholt eine Ausrede finden, warum sie einen angebotenen Job nicht annehmen können oder warum sie mit dem Arbeitsmarktservice vereinbarte Termine, wie die Teilnahme an einer Jobbörse, nicht eingehalten haben. Die Konsequenz ist, dass das Arbeitslosengeld vorübergehend gestrichen wird. In Wels werden 6,1 Prozent der Bezieher sanktioniert.

"Wer sich nicht an die Spielregeln hält und nicht kommt, wenn ein Termin ausgemacht ist, muss mit Konsequenzen und den Rechtsfolgen rechnen", sagt Othmar Kraml, Leiter des Arbeitsmarktservice Wels.

Ablehnen kann man einen Job zum Beispiel nicht, weil der frühere Arbeitgeber überbezahlt hat, im angebotenen Job "nur" kollektivvertraglich entlohnt wird und der Arbeitssuchende dann weniger verdient. Zumutbar ist auch eine Arbeitsstelle, zu der man pro Strecke eine Stunde unterwegs ist, bei Teilzeitbeschäftigten sind es 45 Minuten pro Wegstrecke.

"Die Arbeit muss auch gesundheitlich zumutbar sein. Jemanden, der drei Bandscheibenoperationen hatte, kann man natürlich keinen Job vermitteln, in dem täglich schwere körperliche Arbeit zu verrichten ist", sagt Kraml.

Warum in Wels die Sanktionsrate gegenüber anderen oberösterreichischen Bezirken relativ hoch ist, erklärt Kraml mit dem großen Jobangebot. "Der Zentralraum ist eine höchst dynamische Wirtschaftsregion mit einer hohen Zahl von offenen Stellen. Wenn ich dann zu wählerisch bin, wird es happig mit dem Arbeitslosengeld", sagt Kraml.

Derzeit sind quer durch alle Branchen viele Jobs vakant, im Februar meldeten die Unternehmen im Raum Wels dem AMS 1117 neue offene Stellen. "Einige Unternehmen sind aber bereits abwartend mit Personaleinstellungen und beobachten, wie sich die Konjunktur entwickelt", sagt Kraml. Auch die möglichen Auswirkungen des Coronavirus beunruhigt international tätige Unternehmen, wenn Waren und notwendige Ersatzteile aus China nicht geliefert werden können.

"Erste Anzeichen von schwächelnder Konjunktur"

Auch im Februar hatte der Bezirk Grieskirchen mit 4,4 Prozent die drittniedrigste Arbeitslosenquote in Oberösterreich. 1530 Menschen sind auf Jobsuche oder befinden sich in Schulung. "Dennoch gibt es erste Anzeichen einer schwächelnden Konjunktur. Nur mehr 415 Personen, um 137 weniger als im Vergleich zum Vorjahr, haben eine Wiedereinstellzusage", sagt Franz-Reinhold Forster, Leiter des AMS Grieskirchen. Immer mehr Personen, die arbeitslos werden, haben gesundheitliche Einschränkungen. Für 98 Lehrstellensuchende sind derzeit 270 offene Lehrstellen von den Unternehmen gemeldet.

Im Nachbarbezirk Eferding lag die Arbeitslosenquote Ende Februar bei 4,1 Prozent. Beim AMS sind 216 Frauen und 413 Männer arbeitslos gemeldet.





Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at