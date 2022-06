Arbeitsmarkt: Grieskirchen ist erstmals auf Platz 2

579 vorgemerkten Arbeitssuchenden stehen 1414 offene Stellen (auf "ALLE JOBS" sogar 2298 offene Stellen) zur Verfügung.

Weiter nach unten geht die Arbeitslosigkeit auch in Wels. "Der Ukraine-Konflikt und die Diskussion um Lieferkettenprobleme haben sich bisher kaum auf die regionale Arbeitsmarktsituation ausgewirkt, die Arbeitslosenquote sinkt in Wels-Stadt und -Land auf 4,7 Prozent", sagt Othmar Kraml, Leiter des AMS Wels. Mit 3078 Arbeitssuchenden liegt man auch deutlich unter den Vergleichswerten aus dem Jahr 2019 (3675). Besonders kräftig ist der Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen (–47,3 Prozent). Aktuell sind 139 Ukrainerinnen und Ukrainer als arbeitssuchend registriert. "Zusätzlich arbeiten bereits 81 bei Betrieben in der Region", sagt Kraml.