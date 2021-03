Arbeitslosigkeit in der Region Wels geht leicht zurück

Ende Februar waren 5681 Personen beim Arbeitsmarktservice gemeldet. "Um 502 Personen weniger als im Vormonat. Ein guter Teil davon betrifft das Bau- und Baunebengewerbe", sagt Othmar Kraml, Leiter des AMS Wels. Die Arbeitslosigkeit liegt aber immer noch um 22 Prozent höher als im Februar 2020. Stärker vom Anstieg betroffen sind Frauen (+33,3 Prozent) und Ausländer (+28,8 Prozent).

Positiv ist, dass die Unternehmen wieder mehr freie Stellen anbieten. Fast 1100 waren es im Jänner. "Werden die angekündigten Lockerungen rund um Ostern auch umgesetzt, erwarte ich mir in den nächsten Monaten einen deutlichen Anstieg bei den offenen Stellen", so Kraml.

Die Arbeitsmarktentwicklung im Nachbarbezirk Grieskirchen ist im überregionalen Vergleich günstig. 1425 Menschen sind dort auf Jobsuche, das entspricht einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent, die drittniedrigste in Oberösterreich. Gegenüber dem Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um "nur" zehn Prozent höher. "Ein Plus von 11 Prozent bei den offenen Stellen gegenüber dem Vorjahresmonat deutet auf eine weitere Entspannung hin", sagt AMS-Leiter Franz-Reinhold Forster. Besonders stark sei die Nachfrage in Industrie und Gewerbe sowie im Verwaltungs- und Bürobereich. Im Hotel- und Gastgewerbe sei die Situation prekär. 467 Personen hätten eine Einstellzusage von ihren Arbeitgebern.

Im Bezirk Eferding ist die Arbeitslosigkeit mit 4,5 Prozent noch etwas niedriger als in Grieskirchen. Die Zahl der Arbeitssuchenden liegt bei 682. "Immer problematischer wird die Situation für viele Langzeitarbeitslose, die bereits seit über einem Jahr mit einem Nettoersatz von 55 Prozent über die Runden kommen müssen", sagt Silke Aistleitner, die das AMS Eferding leitet. (krai)