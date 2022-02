Arbeitslosigkeit geht weiter zurück

In den drei Arbeitsmarktbezirken ist die Zahl der Arbeitslosen weiter zurückgegangen.

In Wels und Wels-Land sank die Zahl der Arbeitsuchenden gegenüber Dezember um 231, im Vergleich zu Jänner 2021 waren 1788 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Derzeit sind 4395 Personen auf Jobsuche (–29 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Fast 1000 Menschen besuchen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. "Die rasche Besetzung offener Stellen, Qualifizierungsangebote, die sich an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientieren, und die Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit sind die diesjährigen Schwerpunkte", sagt Othmar Kraml, Leiter des Welser AMS.

Mit 4,1 Prozent hat der Bezirk Grieskirchen die drittniedrigste Arbeitslosenquote in Oberösterreich. "Der milde Winter und der Wirtschaftsaufschwung führen dazu, dass wir so einen niedrigen Arbeitslosenstand wie zuletzt im Jänner 2008 hatten", berichtet Franz-Reinhold Forster, Leiter des AMS in Grieskirchen. Den 1234 gemeldeten Arbeitslosen stehen ebenso viele offene Stellen gegenüber. Die Betriebe melden 261 offene Lehrstellen, 102 junge Menschen sind noch auf der Suche nach einem passenden Lehrplatz.

Im Nachbarbezirk Eferding liegt die Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent, Ende Jänner waren 591 Personen arbeitslos gemeldet.