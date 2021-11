Arbeitslosenzahlen wie zuletzt im Jahr 2012

Der Welser Arbeitsmarkt hat sich stark erholt. Ende Oktober waren in Wels 3591 Personen arbeitslos gemeldet (–28 Prozent gegenüber Oktober 2020). "Auch unter Berücksichtigung der Schulungsteilnehmer liegen wir in Wels mittlerweile deutlich unter den Werten der Vorjahre, ähnlich niedrige Zahlen hatten wir zuletzt im Oktober 2012", sagt Othmar Kraml, Leiter des AMS Wels. Die Beschäftigtenzahlen und der Zugang bei den offenen Stellen entwickeln sich in der Region ebenfalls erfreulich. "Zum Monatswechsel haben wir wieder mehr offene Stellen als Arbeitsuchende gemeldet. Allerdings ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen deutlich gestiegen", so Kraml. Hier gebe es attraktive Förderangebote für Betriebe, die bereit sind, diese Personen einzustellen.

870 Menschen besuchen derzeit Schulungen. Männer und unter 25-Jährige profitieren deutlich mehr von der Entspannung am Arbeitsmarkt. Geringere Rückgänge bei der Arbeitslosigkeit gibt es bei der Generation 50+ und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen.

Hohe Fachkräfte-Nachfrage

Mit einer Arbeitslosenquote von nur 2,4 Prozent kann man im Bezirk Grieskirchen von Vollbeschäftigung sprechen. Steigende Beschäftigung und gleichzeitig hohe Nachfrage an Fachkräften bzw. generell an Arbeitskräften lassen die Arbeitslosigkeit sinken. Auch bei älteren Personen und Menschen, die schon länger als ein Jahr auf Jobsuche waren, gehe die Arbeitslosigkeit – allerdings in geringerem Ausmaß – zurück, berichtet Maria Huemer, stv. AMS-Leiterin in Grieskirchen. Für Betriebe wird es zunehmend schwieriger, die offenen Stellen zu besetzen. Ende Oktober waren beim AMS Grieskirchen 728 Personen arbeitslos gemeldet, 261 besuchen Schulungen.