Arbeitslosenzahlen in der Region Wels leicht gestiegen

Die angespanntere Wirtschaftslage schlägt sich auf die Arbeitslosenzahlen in der Region nieder: In Wels und Wels-Land waren zum Monatswechsel Mai/Juni 3169 Personen arbeitslos (+ 3 Prozent zum Vorjahr), in Eferding 327 Personen (+ 7,92 Prozent) und in Grieskirchen 636 Menschen (+ 9,8 Prozent). Mit einer Gesamtarbeitslosenrate von 2,1 Prozent der Bevölkerung gehören die Werte in Grieskirchen und Eferding aber weiterhin zu den niedrigsten in Oberösterreich (Durchschnitt: 3,5 Prozent) und liegen deutlich unter dem bundesweiten Wert von 5,9 Prozent.

Zum Teil ist der Anstieg darauf zurückzuführen, dass ukrainische Vertriebene seit April uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben – damit im Mai aber auch erstmals in die Arbeitslosenstatistik aufgenommen wurden. "Wir merken aber auch, dass einige Unternehmen Stellen abgebaut und zum Beispiel Leiharbeiter entlassen haben", sagt Franz-Reinhold Forster, Leiter des Arbeitsmarktservice Grieskirchen.

Auch die Dynamik am Stellenmarkt lässt nach: In Grieskirchen sind 121 offene Stellen weniger gemeldet. Die Zahl der offenen Stellen ist aber weiterhin mehr als doppelt so hoch wie jene der Arbeitslosen. Auch in Wels werden mit 3632 weniger Jobs angeboten (– 329 zum Vorjahr). Othmar Kraml, Leiter des AMS Wels, schätzt die Situation aber positiv ein: "Der regionale Arbeitsmarkt ist robust. Es gibt weiter mehr Jobangebote als Arbeitssuchende. Wir können also weiter gute Angebote machen."

