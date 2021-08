"Arbeitskräftemangel spitzt sich weiter zu"

In Oberösterreich sei die Zahl der Arbeitslosen fast so hoch wie die der offenen Stellen. Im Bezirk Grieskirchen gibt es sogar mehr Jobangebote als Arbeitslose und auch einen Überhang an offenen Lehrstellen. Das habe zur Folge, dass wichtige Arbeitskräfte fehlen würden, sagte der Nationalratsabgeordnete Laurenz Pöttinger (ÖVP) aus Grieskirchen bei einem Pressegespräch: "Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir an Arbeitskräfte kommen. Wir haben in der Region hervorragende Betriebe und müssen die Leute noch mehr darauf aufmerksam machen, dass es hier tolle Jobs gibt."

Damit das Leben aber auch weiterhin fast so wie früher verlaufen könne, betont der Nationalratsabgeordnete und Welser Arzt Werner Saxinger (ÖVP) einmal mehr die Wichtigkeit der Impfung: "Je mehr Menschen geimpft werden, desto besser. Wir haben jetzt den Anfang der vierten Welle, die dank der Impfung vergleichsweise entspannt ausfällt." In den nächsten Wochen sollen mit Impfangeboten bei Veranstaltungen in der Region junge Leute und Menschen mit Migrationshintergrund angesprochen werden. (pram)