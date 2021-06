Arbeiter bei Sturz durch Hallendach schwer verletzt

Der 45-jährige Arbeiter war gegen 16.30 Uhr mit einigen Arbeitskollegen bei einer Halle in der Eferdinger Straße mit Dachsanierungsarbeiten beschäftigt. Dabei wurden mit einem Kran Blechpaneele auf das Dach gehoben. Aus bislang unbekannter Ursache brach der 45-Jährige Bulgare plötzlich ohne Vorwarnung durch das alte Hallendach und stürzte in die Tiefe. Seine Mitarbeiter leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Arbeiter wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert.