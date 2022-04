Wie Straßen benötigen auch Bahnstrecken einen regelmäßigen Service. Am Montag beginnen umfangreiche Arbeiten am Welser Verschiebebahnhof. Dort wird um knapp drei Millionen Euro ein Gleis ausgewechselt. Aufgrund der Arbeiten muss die Bahnstrecke zwischen Marchtrenk und Welser Hauptbahnhof gesperrt werden. In der Bauphase, die am Sonntag, 8. Mai zu Ende geht, kommt es deshalb zu Änderungen im Fahrplan. Betroffen sind vor allem der Regionalverkehr und die S-Bahn.