Arbeit und Standort: ÖVP tourt durch den Hausruck

Mit seinem Schwerpunktthema "Arbeit und Standort" tourt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) durch das Hausruckviertel: "Wir wollen sicherstellen, dass in Oberösterreich weiterhin Arbeitsplätze entstehen und Jobs vor allem in die ländlichen Regionen gebracht werden", betont Stelzer bei einem Pressegespräch in Wels.

Im Beisein von drei ÖVP-Landtagsabgeordneten und Parlamentarier Klaus Lindinger präsentierte Stelzer Projekte für das Hausruckviertel. In Wels und Vöcklabruck startet das Land mit zwei Standorten für den Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege.

In Pram, Grieskirichen und Wels werden in den nächsten zwei Jahren 49 zusätzliche Heimplätze für Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen. In den regionalen Schienenverkehr fließen bis 2030 mehr als 600 Millionen Euro. Dazu gehört auch der Erhalt der Aschacherbahn zwischen Haiding und Aschach, der Almtalbahn von Wels nach Grünau und der Passauer Bahn zwischen der Messestadt und der bayrischen Dreiflüssestadt.

Während die Almtalbahn von Wels nach Sattledt elektrifiziert werden soll, werden entlang der Passauer Bahn mehrere Bahnhöfe modernisiert. Darunter die Stationen Schlüßlberg, Bad Schallerbach-Wallern und Kimpling.

Für den Breitband-Ausbau im Hausruckviertel wurden bis jetzt öffentliche Förderungen von 56 Millionen Euro ausbezahlt. Um weitere 13,8 Millionen werden Anschlüsse gefördert. Bei seiner Tour durch den Hausruck besuchte Stelzer auch mehrere Paradebetriebe.