Aquaplaning: Unfall auf A1 bei Eberstalzell forderte fünf Verletzte

Der schwere Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Westautobahn bei Eberstalzell (Bezirk Wels-Land). Aufgrund von Aquaplaning hatte eine Schwedin (38) die Kontrolle über ihren Wagen verloren. In weiterer Folge prallte der Pkw gegen die Betonmittelwand der A1 und überschlug sich. Die Insassen - neben der Lenkerin saßen noch vier Syrer im Auto - konnten das Unfallwrack nicht selbstständig verlassen. Die Feuerwehren Eberstalzell und Spieldorf rückten an, um die eingeschlossenen Personen zu befreien. Die Rettung brachte die fünf Verletzten ins Klinikum Wels, berichtet die Polizei am Donnerstagmorgen.

