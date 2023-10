Appetit auf Regionales: FoodCoops öffnen Türen

Anstatt mühsam mehrere Hofläden abklappern zu müssen, kann sich der Kunde die Waren einmal pro Woche gesammelt abholen. Organisiert sind FoodCoops meist als Vereine, die von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen werden. Am 20. und 21. Oktober machen landesweit FoodCoops und Solidarische Landwirtschaften (SoLAWis) mit Tagen der offenen Tür auf sich aufmerksam.

Mit dabei ist "Tischlein deck dich" aus Michaelnbach. Das Projekt wurde auf Initiative von vier Michaelnbacherinnen im Dezember 2021 auf den Weg gebracht. "Wir haben aktuell 52 Lieferanten und rund 700 verschiedene Produkte im Sortiment, einiges auch lagernd für Spontaneinkäufe", sagt Magdalena Stockinger, eine der Gründerinnen. Ziel sei, die Vielfalt der heimischen Produzenten zu zeigen. Die Idee des gemeinsam organisierten Einkaufs ist beim Ideenkirtag, einem Bürgerbeteiligungsprozess, in der Gemeinde entstanden.

Auftrieb gab der Initiative im Juli dieses Jahres die Auszeichnung bei einem internationalen Wettbewerb der Wüstenrot-Stiftung. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro wird in eine Küche investiert, damit die Leute bei "Tischlein deck dich" noch öfter zusammenkommen können. Am Freitag gibt es in der "Alten Tischlerei" am Sonnenhang von 14 bis 18 Uhr Produktverkostungen mit regionalen Produzenten, Kaffee & Kuchen, frischen Sturm und eine Jause.

Gut gefüllte Vorratskammer

Sebastian Wachter hat im März die "Vorratskammer" in der Schubertstraße in Wels von Gründerin Magdalena Glasner übernommen. Er legt den Fokus auf biologische Lebensmittel von rund 20 Lieferanten, Abholtermin ist immer freitags. "Ich biete ein Vollsortiment an, auch Hygieneartikel kann man bei mir kaufen, und ich habe auch eine eigene Abfüllstation für Reinigungsmittel", sagt Wachter. Die Kundenschicht ist bunt und reicht von Jungfamilien bis hin zu Pensionisten, die Wert auf Regionalität und gesunde Lebensmittel legen. Beim Tag der offenen Tür am Freitag von 10 bis 17 Uhr gibt es Verkostungen von "Kochmarie" vom Schwarzbergerhof in Schönau im Mühlkreis.

Noch mehr Anbieter unter www.gutesfinden.at

