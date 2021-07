Ein Anrainer hat in der Vorwoche die Firma Walter in der Boschstraße wegen Geruchsbelästigung angezeigt. Was oberflächlich betrachtet wie ein alltäglicher Streit zwischen einem Industriebetrieb und seinem Nachbarn aussieht, bekommt durch die handelnden Personen eine gewisse Brisanz. Das angezeigte Unternehmen ist Hauptsponsor des Tischtennis-Bundesligisten SPG Walter. SPG-Präsident Bernhard Humer ist zugleich Magistratsjurist und SPÖ-Mandatar.