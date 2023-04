Antifa nicht auf Linie der Grünen

1942 wurde das jüdische Mädchen aus Wels 13-Jährig in einem NS-Vernichtungslager ermordet. Die Welser Antifa – mit den Grünen ganz selten uneins – hält vom aktuellen Vorschlag nichts. "Der Name einer öffentlichen Fläche wird meistens nur dann verwendet, wenn er mit Wohn- und Firmenadressen verbunden ist", sagt Antifa-Vorsitzender Werner Rabl. Er schlägt stattdessen vor, die nach "Nazi-Hetzer" Franz Resl benannte Straße in Elfriede-Grünberg-Straße umzubenennen.

