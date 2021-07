Ansturm auf Impfbus

"Wir haben mit 300 Impfungen gerechnet. Geworden sind es 280", sagt Georg Parzmayr, stellvertretender Magistratsdirektor. Der Ansturm auf den Impfbus am Wochenende während des "MusikFestiWels" habe das erwartete Ausmaß angenommen. "Am Freitag haben sich die Leute in einer langen Schlange angestellt. Am Samstag war die Impfquote etwas niedriger." An diesem Tag hatten allen Impfstraßen des Landes ohne Anmeldung Vakzine gespritzt."

Am Magistrat zeigt man sich positiv überrascht über die starken Resonanz auf das Angebot. Der Impfbus stand vor der BAWAG im Welser Stadtzentrum. Geimpft wurde Johnson & Johnson.

Für Impfwillige unter 18 Jahren hielt das städtische Gesundheitsamt Vakzine von Biontech-Pfizer in Reserve: "Wir haben das nicht offensiv beworben. Es war uns ein Anliegen, keinen Impfwilligen ungeschützt nach Hause zu schicken", begründet Parzmayr.

Rückgang in den Impfstraßen

Der Andrang auf die Impfstraßen hat zuletzt etwas nachgelassen: Aktuell stehen genügend Termine zur Auswahl. Dennoch empfiehlt es sich, einen fixen Termin zu vereinbaren.