Ansturm auf die Welser HTL

Der diesjährige Tag der offenen Tür wurde von Hunderten Interessenten gestürmt. Die Burschen und Mädchen sowie deren Eltern interessierten sich für zumindest eine von fünf Fachrichtungen. Bei der von Schülern geleiteten Führung wurden Werkstätten und Laboratorien besichtigt. Viele fertigten das eine oder andere Werkstück auch selbst an. Gestaunt wurde über die Experimente in der Chemieshow. Die Anmeldefrist beginnt am Montag, 17. Februar, und endet am Freitag, 6. März. Das Semesterzeugnis sollte mitgenommen werden.

