Die lange Wartezeit vor der Teststraße im Messegelände hat am Wochenende eine Flut an Reaktionen ausgelöst. "Vor mir stapeln sich die Beschwerden der Betroffenen. Die Leute mussten bis zu zweieinhalb Stunden warten", schildert Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Und richtet eine Appell an den zuständigen Krisenstab des Landes: "Wenn man schon die Testpflicht für Ungeimpfte ausruft, sollte man auch die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung stellen", so Rabl.