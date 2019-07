Anschluss Wels-Nord ist am Wochenende gesperrt

Deshalb ist die Abfahrt von Deutschland kommend am Samstag, 20. Juli, von 15 Uhr bis Montag, 22. Juli, 5 Uhr früh, gesperrt.

Die Auffahrt in Richtung Knoten Wels bzw. Deutschland aus dem Stadtgebiet ist am Samstag, 20. Juli, von 18 Uhr bis Montag, 22. Juli, 5 Uhr früh, gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert: "Wir empfehlen in diesem Zeitraum je nach Ziel die nächstgelegenen Welser Anschlussstellen zu benützen", ersucht ASFINAG-Projektleiter Martin Schnellmann. Das sind der ÖBB-Terminal und der Anschluss Pichl.

Die Hauptarbeiten zur Erneuerung der A25 zwischen dem ÖBB-Terminal und dem Knoten Wels beginnen Anfang September.