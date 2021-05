Ein bis zu fünfgeschoßiges Wohnprojekt in Lambach erhitzt die Gemüter. Die Immobilienfirma Maximilianhof in Altmünster plant in der Berggasse zwei Blöcke mit 73 Mietwohnungen. Am Donnerstag trafen sich Anrainervertreter mit Mitgliedern des Planungsausschusses zu einer Aussprache. Das Treffen hatte zur Folge, dass der Tagesordnungspunkt zur Bebauung noch vor der gestrigen Gemeinderatssitzung abgesetzt wurde.