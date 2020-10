Es ist so etwas wie eine "never ending story" – oder für die Anrainer der Fabrikstraße in Wels ein ständig wiederkehrender Albtraum: Ein Nachtclub und der damit einhergehende Lärm raubt ihnen regelmäßig den Schlaf. Bewohner berichten von Alkoholexzessen im "Kiss Me", von Bordellgästen, die früh am Morgen grölend aus dem Lokal torkeln, von jungen Burschen, die in Hauseinfahrten ihre Notdurft verrichten.