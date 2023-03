Anpfiff für das neue Sportzentrum Weibern

Die Sportinfrastruktur von Weibern ist in die Jahre gekommen: Das nicht beheizbare Kabinengebäude neben dem Fußballplatz stammt aus den 80ern, die Tennisanlagen sogar aus den 70er Jahren. Dazu kommt, dass die unterschiedlichen Sektionen der Union Weibern über das ganze Gemeindegebiet verstreut sind und zum Teil auf Privatgrund trainieren müssen.

Damit ist bald Schluss: Rund um den Fußballplatz entsteht ein neues Sportzentrum, das Anlagen für Fußball, Tennis, Stocksport, Radsport, Volleyball und Fotografie auf dem Stand der Zeit bieten soll. Die Vorarbeiten laufen bereits, ab kommender Woche soll der Baustellenbetrieb richtig losgehen, kündigt Weiberns Bürgermeister Manfred Roitinger (VP) an: „Das wird eine super Sache. Der Zeitpunkt ist günstig, weil die bestehenden Anlagen alle gleichzeitig am Ende ihrer Lebensdauer sind. Jetzt können wir unsere Sportarten an einem Ort bündeln“, sagt er.

Neuer, besser, schöner

Die Weiberner haben sich einiges vorgenommen. Herzstück des Zentrums soll ein neues zweistöckiges Klubgebäude samt Vereinsheim werden, das alle Sektionen nutzen können. Im Keller werden sich die Umkleidekabinen und Duschen befinden. Der bestehende Fußballplatz wird saniert, der kleinere Trainingsplatz ausgeweitet, sodass er turnierfähig wird. Beide werden mit Flutlichtanlagen ausgestattet.

Die Sektion Stocksport bekommt eine eigene Halle, im Außenbereich entstehen drei „Red Courts“ mit Mattenbelag für die Tennisspieler und ein Volleyballplatz. Den Abschluss bildet ein „Fun Court“, der für verschiedene Sportarten wie Basketball adaptiert werden kann.

Gesamtkosten: 3,6 Mio. Euro

Geplant sind Gesamtkosten von rund 3,6 Millionen Euro – diese beinhalten die bereits erfolgten Grundstückskäufe um 400.000 Euro. Einen Großteil der Kosten tragen Land und Gemeinde, die Union Weibern steuert 15 Prozent bei – und Muskelkraft in Form von Eigenleistungen auf der Baustelle. „Wir haben eine WhatsApp-Gruppe erstellt, in der die Leute sich melden können. Da haben wir schon 150 Mitglieder“, sagt Obmann Lukas Mai.

Schon kommendes Jahr soll das Sportzentrum in Betrieb gehen, der Elan der Weiberner ist dem Projekt sicher: „Wir haben viel Vorarbeit geleistet, jetzt freuen wir uns darauf, dass wir endlich anfangen können“, sagt Vereinsobmann Mai.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer