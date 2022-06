Angespannte Lage am Pichler Gemeindeamt

Die Pichler SP, seit 2021 Bürgermeisterpartei, beklagt grobe und teils lange zurückreichende Versäumnisse in der Verwaltung. "Es ist unvorstellbar, wie viel liegen gebliebene Arbeit aus den letzten Jahren jetzt nachgeholt werden muss", betont SP-Vorsitzende Malina Hickl: "Wir sprechen hier unter anderem von Energielieferverträgen, die nicht unterschrieben wurden, wodurch wir 1,5 Jahre keinen Vertrag hatten. Von Bauamtsangelegenheiten, die durch die nicht wahrgenommene politische Verantwortung in der Vergangenheit ein zu hohes Ausmaß angenommen haben, als dass sie von einer Person allein abgearbeitet werden können." Daher bestehe die Absicht, Verstärkung zu holen und eine neue Stelle zu schaffen. "Von heute auf morgen kann man das nicht alles aufholen. Das braucht Zeit, Personal und Ausdauer", so SP-Bürgermeister Franz Scheiböck.

VP-Parteichefin Verena Strasser bewertet die Situation weit weniger drastisch, zugleich begrüßt sie die personelle Aufstockung.