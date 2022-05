Andrang beim Maibaumfest

Der Festzug zog angeführt von der Eisenbahner-Musikkapelle mit verschiedenen Brauchtumsvereinen sowie Vertretern der Stadt, die sich trachtig aufgebrezelt hatten, durch den Ledererturm auf den Stadtplatz ein. Freiwillige Helfer der Feuerwehr stellten den 30 Meter hohen und mehr als eine Tonne schweren Jubiläums-Maibaum händisch auf. Sonntagmorgen stand der Maibaum noch, er darf ja ab Sonnenuntergang am 30. April bis Sonnenaufgang am 1. Mai gestohlen werden. Diebe schnappten sich allerdings das 800-Jahre-Taferl, das Bürgermeister Andreas Rabl mithilfe der Feuerwehr in sechs Metern Höhe montiert hatte.

Der Festzug zog angeführt von der Eisenbahner-Musikkapelle durch den Ledererturm auf den Stadtplatz ein. Bild: Wels Marketing & Touristik/Rene Hauser