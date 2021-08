Andie Gabauer spielt das nächste Pop-up-Konzert

Das nächste Gratiskonzert kann man bereits am Freitag, 20. August, um 19.30 Uhr, besuchen. Auftreten werden Andie Gabauer mit den Freemen-Singers in der Neustadt am Grünbachplatz. Gabauer, Didi Baumgartner (Alkbottle) und Werner Eichhorn (Käpt’n Echo & Mannschaft) spielen ein "Tribute to Cash/Dylan/Petty". Die Tickets kann man sich vorab online unter www.wels.at sichern oder sich direkt beim Eingang registrieren.