Am Anfang der Pandemie wurde für sie geklatscht, jetzt müssen sie Demonstrationen von Corona-Leugnern und Impfgegnern vor dem Spital ertragen und sind sogar körperlichen Angriffen wie vor kurzem im Krankenhaus in Kirchdorf ausgesetzt. Der Krankenpfleger und Fotograf Günter Valda rückt Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger ins Rampenlicht, die seit zwei Jahren an vorderster Front der Pandemie die Stirn bieten und täglich um das Leben von Covid-Patienten kämpfen.