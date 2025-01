An Leukämie erkrankt: Spende für Melina

Tapfer kämpft die kleine Melina Hofmann aus Wallern gegen ihre schwere Leukämie-Erkrankung. Immer an ihrer Seite: ihre Eltern, die sich aufopfernd um das Mädchen kümmern. Der schreckliche Befund, dass ihre Tochter an Blutkrebs leidet, hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Von einem Tag auf den anderen war nichts mehr wie zuvor.

Im Dienst der guten Sache

Zumindest finanziell muss sich die Familie nun weniger Sorgen machen. Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aus Wallern stellten sich fraktionsübergreifend in den Dienst der guten Sache und spendeten den Reinerlös der Weihnachtsbeleuchtungs-Einschaltfeier in Höhe von 5200 Euro, die sie gemeinsam gestaltet hatten, an die leidgeprüfte Familie.

