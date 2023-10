An der Welser Stadtmauer: Stadtplatz 58 wird renoviert

Das Haus mit der Adresse "Stadtplatz 58", das früher die Geschäftsflächen von "Betten Preissler" beherbergte und direkt an den Ledererturm grenzt, gehört zu den geschichtsträchtigsten in Wels. Die Fassade zum Pollheimer-Park besteht zum Teil aus der mittelalterlichen Stadtmauer, jene in Richtung des Stadtplatzes wurde in mehreren Abschnitten im 15., 16. und 17. Jahrhundert errichtet.