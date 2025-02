"An Bankstellen zur reinen Dekoration werden wir bestimmt nicht festhalten"

Im OÖN-Interview kündigt die neue Nummer eins der größten Raiffeisenbank in Oberösterreich eine Rückbesinnung auf den Heimmarkt Wels an. Die bestehende Filialstruktur mit elf Bankstellen will die aus der Raiffeisenlandebank kommende Führungskraft "bis auf Weiteres" belassen. Das große Innenstadtprojekt Zukunftshaus werde man 2025 endgültig baureif machen.