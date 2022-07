Mit 1200 Zuschauern pro Heimspiel sind die Welser Huskies der mit Abstand populärste Welser Sportverein. Doch nun ist fürs Erste Schluss in der Sport- und Messestadt. Weil der ehemalige Eintracht-Platz in der Gartenstadt einer Wohnverbauung weichen muss, beantragten die Welser Footballer Exil in Gunskirchen Exil. "Mit dem alten Fußballplatz wurde uns für maximal zwei Jahre eine Ersatzspielfläche angeboten", schildert Huskies-Obmann Mario Zottele.