Die Umgestaltung des Marktplatzes in der Stiftsgemeinde geht in die finale Phase. Am Montag beginnen die Bauarbeiten für die dritte und letzte Etappe von der Apotheke bis zur Pizzeria La Stella del Sud. Lambacher und Besucher müssen sich erneut auf Verkehrsverzögerungen, Lärm- und Staubbelastung sowie Parkplatzprobleme einstellen. Nach rund zwei Monaten Bauzeit ist es dann aber geschafft, das Großprojekt soll Mitte Oktober abgeschlossen werden.