Am Freitag beginnen die Welser Pop-up-Konzerte

Jonny Comet & the Rockets spielen am Freitag in der Neustadt auf.

Den Auftakt der Konzertreihe, die vor zwei Jahren Premiere feierte, gestalten auf dem Grünbachplatz Jonny Comet & the Rockets. Die Musik der Band spricht Fans des Rock ‘n’ Roll und Rockabilly an: Das Ensemble will seine Fans mit Neuinterpretationen altbekannter Hits der 50er Jahre überraschen und bestenfalls begeistern. Die Besucher erwartet Livemusik, die einlädt zum Tanzen und von großartigen Entertainern gespielt wird. Auf geht’s zu einer Zeitreise in die 1950er Jahre.

Das zweite Pop-up-Konzert in diesem Welser Musiksommer findet am 18. August in der Pernau statt. Auf dem Sportplatz der Neuen Mittelschule 3 präsentieren der Star-Boogie-Pianist Daniel Ecklbauer und Christoph Steinbach musikalische Kurzgeschichten. Das Finale der beliebten Pop-up-Konzerte geht am 25. August in der Vogelweide über die Bühne. "New West" lässt die Herzen aller Country-Fans höherschlagen und bildet einen würdigen Abschluss der diesjährigen Konzertreihe.

Wer dabei sein will, kann sich auf www.wels.at kostenlos Tickets sichern.

Kleinod-Musikfestival

Mit dem Kleinod-Festival geht es musikalisch in den Herbst hinein. Die bewährte Konzertreihe bietet Weltmusik, Crossover und neue Volxmusik. Offiziell startet sie am Freitag, 8. September, (20 Uhr) mit Peter Hudlers Cello on Fire mit Klängen von Barock bis Rock, FolkJazz und klassischer Moderne. Im Anschluss spielen Dikno Schneeberger Trio & Sandro Roy Gipsy-Jazz. Weiter geht es am Samstag, 9. September, in der Welser Stadthalle mit Martin Gasselsberger & Petra Linecker. Den Hauptact bildet die Instrumental-Kunst von Quadro Nuevo.

Ein satirisches Crossover zwischen Alpen und Balkan serviert schon am Sonntag, 29. August, im Gösser-Bräu bei freiem Eintritt die Gruppe Alpkan.

Eintrittskarten für die ersten zwei Konzerte gibt es bei oeticket.com

