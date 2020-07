Am Finaltag setzten sich beide Routiniers durch

Keinen einzigen Satz gab Finalsieger Lucas Miedler bei der ÖTV-Challenge in Wels ab. Das getrige Finalspiel gegen Jungstar Lukas Neumayr war nach 90 Minuten zu Ende. Der als Nummer eins gesetzte Steirer gab sich keine Blöße und setzte sich gegen die Nummer 35 der U18-Weltrangliste mit 6:3, 6:2 in zwei Sätzen durch.

Im Semifinale bezwang der spätere Turniersieger den Wiener Lenny Hampel, der am Mittwoch in seinem Viertelfinal-Match gegen Marko Andrejic erst nach vier Stunden als Sieger vom Platz ging. Es war die längste Spielzeit in der 13-jährigen Geschichte des Welser Profiturniers.

Zwei Salzburgerinnen im Finale

Auch im Damenfinale siegte die routiniertere Spielerin. Die 37-jährige Betina Stummer hatte gegen die 19-jährige Nachwuchshoffnung Arabella Koller aber mehr Mühe. Nach zwei Stunden und drei Sätzen (5:7, 6:3, 6:1) ging die Salzburgerin gegen ihre Landsfrau als Siegerin vom Platz. Nach einer Regenpause riss bei der für den UTC Fischer Ried spielenden Koller der Faden. Zuvor hatte sie den ersten Satz noch knapp für sich entschieden. Auf dem Weg ins Finale verlor Stummer keinen einzigen Satz. Ihre unterlegene Finalgegnerin gab auf dem Weg ins Endspiel gar nur fünf Spiele ab.

Der heimische Tennistross zieht nun weiter nach Wien, wo nächste Woche ein Masters mit den besten acht Spielerinnen und Spielern die an drei Orten gespielte Turnierrreihe abschließt. ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda erschien gestern überraschend auf der UTC-Anlage in Wels-Rosenau und gratulierte den Finalisten. "Sein Kommen unterstreicht die Wertschätzung für unsere Arbeit. Seit dem Davis-Cup, der vor drei Jahren in Wels ausgetragen wurde, sind wir mit dem Verband sehr gut vernetzt", sagt Organisator Klaus Burndorfer. (fam)