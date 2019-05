Altrichter zu Gast in Grieskirchen

Der bekannte Investor und Juror der Start-up-Show "2 Minuten, 2 Millionen" bot den Gästen spannende Einblicke in die Gründer-Szene. Sein Appell an Politik und Wirtschaft war, in Europa mehr Geld für neue Technologien und Start-ups bereitzustellen. "Es gibt Hightech in Österreich, und die gehört gefördert", betonte Altrichter. Besucher Christoph Ebetshuber durfte sich über zwei Tickets für das Pioneer-Festival in Wien freuen, die Erwin Schützeneder, Vorstandsvorsitzender der Bank, überreichte.

