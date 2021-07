Altreifen-Recycling: Entscheidung über Anlage im September

Bis zu 12.000 Tonnen Altreifen sollen künftig in einem Recyclingwerk in Sipbachzell (Bez. Wels-Land) geschreddert werden. Ein Unternehmer aus Ennsdorf möchte die Anlage zum Zweck der Abfallverwertung in einem Gewerbegebiet errichten und hat das Projekt beim Land Oberösterreich eingereicht.