Vom Trattnach-Ursprung in Geboltskirchen bis zur Mündung des Flusses in Wallern in den Innbach liegen rund 40 Kilometer. Der Grieskirchner Altbürgermeister Helmut Nimmervoll hat für sein aktuelles Buch "Die Trattnach. Menschen und G’schichten entlang der drawigen Ach" mit 20 interessanten Gesprächspartnern aus dem Trattnachtal Interviews geführt und deren Geschichten gesammelt und niedergeschrieben.