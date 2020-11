Seit September leistet Noah Leidinger als Ersatz für den Wehrdienst einen Auslandszivildienst in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Im Einsatz ist der junge Eferdinger dort für Concordia Sozialprojekte, eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Wien. Noah arbeitet in einem Krisenzentrum für Kinder, denen in ihrem familiären Umfeld keine sichere und gewaltfreie Kindheit garantiert werden kann.