Als sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen leuchten Gebäude in Orange

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich 41 Frauen ermordet. Jede fünfte Frau ab 15 Jahren war bereits Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt.

"Stoppt endlich diese Gewalt" fordern in den nächsten Wochen mit der Kampagne "Orange the world" verschiedene Frauenserviceclubs und setzen ein gemeinsames Zeichen. Ab 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, bis zum 10. Dezember, dem "Internationalen Tag der Menschenrechte", werden weltweit Gebäude orange beleuchtet. In Österreich sind es rund 60, in Wels wird das Welios und das Klinikum, in Grieskirchen ebenfalls das Krankenhaus und in Eferding das Schloss Starhemberg sowie das Schloss Hartheim in Alkoven in Orange erstrahlen.

Eferding erstmals dabei

In Eferding sind die Soroptimistinnen erstmals dabei. "Wir laden Frauen und Mädchen ab 16 Jahren außerdem zu einem kostenlosen Selbstverteidigungsworkshop ein", sagt Präsidentin Iris Häuserer (30. November, 9 bis 12 Uhr in der VS Süd; Anmeldung bis 20. November unter eferding@soroptimist.at). Die Auftaktveranstaltung findet am 25. November um 18.30 Uhr im Schloss Starhemberg statt, Landesrätin Birgit Gerstorfer, die selbst Mitglied im Soroptimistclub Eferding ist, wird die Eröffnungsrede halten.

Unterstützung für Betroffene

Die Grieskirchner Soroptimistinnen beteiligen sich bereits zum zweiten Mal an der Aktion und laden zur Auftaktveranstaltung am 25. November um 18 Uhr ins Klinikum Grieskirchen. Schülerinnen und Schüler des BORG haben das Thema künstlerisch aufgegriffen und laden zu einer Vernissage. Geld für betroffene Frauen aus der Region soll durch den Verkauf von Punsch und selbstgemachten Köstlichkeiten im Grieskirchner Weihnachtsdorf (6. bis 8. Dezember) hereinkommen.

In Wels werden das Welios und das Klinikum bereits vom 23. November bis zum 4. Dezember beleuchtet. Die drei Welser Damenserviceclubs – Soroptimist International Club Wels, Ladies Circle 13, Lions Club Wels Leonessa – betreiben einen Informationsstand zur täglichen Besuchszeit (13.30 bis 15.30 Uhr). Dort kann man sich am "Mutobjekt" der Welser Künstlerin Bianca Kiso beteiligen. Das "Mutobjekt" ist ein aus Metall geformter Kreis als Symbol der Ermutigung zu einem Leben ohne Gewalt, an den gegen eine Spende orange Bänder geknüpft werden können.

Interviews und Filmabend

Am Dienstag, 10. Dezember, findet die Abschlussveranstaltung mit dem Film "Nur eine Frau" im Starmovie Wels statt. Ein Film über das Schicksal einer Deutsch-Türkin, die einem Ehrenmord zum Opfer fiel. Alle drei Frauenclubs laden dazu ein: Nach dem Come-together ab 18:30 Uhr steht ein Interview mit Vertreterinnen einer Opferschutzgruppe auf dem Programm. Der Film beginnt um 19.30 Uhr. Karten für diesen Kinoabend sind bei den Mitgliedern, an der Rezeption Hotel Alexandra in Wels und an der Abendkasse erhältlich.

Der Reinerlös all dieser Aktionen kommt einer betroffenen Frau aus der Region Wels zugute. Im Jahr 2018 konnten mehr als 10.000 Euro Gesamterlös an das Frauenhaus Wels übergeben werden.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at