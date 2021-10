Wenn in den frühen Morgenstunden in Wels Gruppen von Radfahrern unterwegs sind, handelt es sich nicht um einen Radfahrverein, sondern um Schüler des BRG Wallererstraße. Bei gekennzeichneten "meet&bike"-Haltestellen in der Umgebung treffen sich die Schüler morgens auf ihrem Schulweg und radeln gemeinsam in die Schule. "Wir trotzen fast jedem Wetter, und auch wenn es morgens noch sehr kalt ist, motivieren wir uns gegenseitig", sagt Lena Suciu.