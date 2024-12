Als Mozart im Stift Lambach heillos verspätet zum Gottesdienst erschien

An jenem Tag im Jahr 1783 muss der größte Komponist seiner Zeit sehr in Eile gewesen sein. Der Gottesdienst in der Lambacher Stiftskirche hatte gerade begonnen, und Wolfgang Amadeus Mozart sollte an der Orgel die Heilige Messe begleiten: "Er war auf der Durchreise von Italien nach Wien. Überliefert ist, dass er erst vor dem ,Agnus Dei‘ eintraf", berichtet Stiftsorganist Herbert Nöbauer. Dieser Teil der Messe wird vor der Kommunion gespielt – und damit am Ende des Gottesdienstes.

Die 1657 von Christoph Egedacher errichtete Orgel, an der damals Mozart die Register zog, muss nun dringend saniert werden. Das Instrument zeigt die Spuren vieler Jahrhunderte. Abnützungen, Umbauten, Schimmel und durch die inzwischen ausgetauschte Heizung aufgewirbelter Staub machen die geplanten Renovierungsarbeiten unumgänglich. Eine Spendenaktion wurde ins Leben gerufen: "Wir müssen vor allem die Pfeifen und Blasbälge überholen. Zum Glück ist der Motor, der den Orgelwind erzeugt, noch in Ordnung", sagt Nöbauer.

Die Runderneuerung bezifferte ein Orgelbauer aus Sankt Florian mit 50.000 Euro. Private Zuwendungen und Initiativen wie eine Alteisensammlung sicherten das Startkapital von bisher 15.000 Euro. Zu Mariä Himmelfahrt am 15. August soll die Orgel feierlich eingeweiht werden.

Kreative Spendensammlung

Das Fundraising wird mit weiteren Ideen fortgesetzt. Jeder Spender kann Patenschaften für eine oder auch mehrere Pfeifen übernehmen. 2298 Stück stehen zur Auswahl. Die Spendenbeiträge variieren je nach Größe der Orgelpfeifen zwischen 10 und 5000 Euro. Das Stift bedankt sich bei den Spendern mit persönlichen Urkunden.

Der mit 33 Registern bestückte Orgeltisch habe schon viel erlebt, betont Abt Maximilian Neulinger. "Durch die vielen Umbauten und Ergänzungen ist nur ein kleiner Teil der ursprünglichen Orgel erhalten geblieben. Aber das Gehäuse ist noch original."

Neben Mozart, der in Lambach nachweislich vier Mal Quartier bezog, war auch Michael Haydn wiederholt zu Gast im Benediktinerkloster. "Seine in G-Dur geschriebene Symphonie widmete Mozart dem damaligen Abt Amandus Schickmayr. Sie ging als Lambacher Symphonie in die Musikgeschichte ein", weiß Nöbauer.

Bei Schulführungen macht der Organist gerne darauf aufmerksam, dass die Treppe zur Chorempore im Volksmund Mozartstiege genannt wird: "Die Kinder reagieren dann immer ganz andächtig."

Spenden mit dem Verwendungszweck "Orgelrenovierung Stift Lambach" und dem Aktionscode "A152"nimmt das Bundesdenkmalamt entgegen ( IBAN: AT07 0100 0000 0503 1050). Die Spenden an das BDA sind steuerlich absetzbar.

