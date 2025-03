"Als Krankenhaus-Seelsorgerin lernst du unglaublich viel über das Leben"

Mehr als drei Jahrzehnte lang war Barbara Müller in der Krankenhausseelsorge tätig. Die 60-Jährige hat viel Leid gesehen, aber auch viel Mutmachendes erlebt. Die Welserin mit den auffallend roten Locken ist auch Lektorin in der evangelischen Pfarrgemeinde in Wels und begleitet Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Im OÖN-Interview und bei Vorträgen teilt sie die Erfahrungen, die sie mit Menschen am Ende des Lebens und nach schlimmen Diagnosen gemacht hat – und was jeder beizeiten regeln sollte.

Frau Müller, was bewegt viele Menschen am Ende des Lebens?

Sehr oft habe ich erlebt, dass Menschen sagen, sie wollen niemandem zur Last fallen, vor allem habe ich diesen Satz oft von Frauen gehört. Gerade von denen, die immer da waren für die Familie, die Kinder, die Enkelkinder. Das ist eine zu einseitige Betrachtungsweise, auch sie selbst dürfen getragen werden gemäß dem Bibelvers "Einer trage des anderen Last".

Was sollte man rechtzeitig regeln, wenn man noch selbstbestimmt darüber entscheiden kann?

Wichtig ist, dass ich mir noch in guten Zeiten überlege und mit Angehörigen bespreche, welche Vorstellungen ich davon habe, falls ich selbst einmal gepflegt werden muss. Auch mit einer Patientenverfügung sollte man sich auseinandersetzen und seinen Willen kundtun, nicht dass dann in einer Akutsituation die Angehörigen im OP-Trakt stehen und miteinander streiten, ob lebensverlängernde Maßnahmen ergriffen werden sollen und eine PEG-Sonde gelegt wird oder nicht. Auch der letzte Wille wird oft von den Angehörigen abgewürgt, mit den Worten, es sei doch noch lange nicht so weit. Ich habe dann oft die Patientinnen und Patienten dazu ermutigt, mit den Angehörigen darüber zu reden und alles zu regeln.

Sie haben nicht nur Menschen am Ende ihres Lebens begleitet, sondern auch Eltern, die ein Kind während der Schwangerschaft oder nach der Geburt verloren haben. Wie soll man als Freundin, Freund oder Familienangehöriger reagieren?

Ganz schlimm ist zu sagen, ihr seid ja noch so jung, ihr könnt eh noch Kinder bekommen. In dieses Kind sind schon so viele Zukunftshoffnungen und Liebe hineingesandt worden, der Tod bedeutet für die Eltern unendliches Leid. Man kann nur da sein, fragen, ob etwas gebraucht wird. Ich selbst habe ganz viel Hoffnung, dass das Leben und die Liebe so eine Macht haben, dass das Leben wieder um sich greift.

An welche lustigen und mutmachenden Situationen erinnern Sie sich gerne?

Ich habe oft erleben dürfen, wie großartig Menschen ihr Schicksal meistern. Etwa eine ältere Dame, die bei einem Verkehrsunfall beide Beine verloren hat. Mit großer Liebe zum Leben hat sie sich ins Rollwagerl gekämpft und hat das Lachen nicht verloren. Oder eine Bekannte, die plötzlich erblindet ist und es so tapfer aufgenommen hat und meistert. Als Krankenhausseelsorgerin lernt man viel über das Leben und wie großartig Menschen sein können. Ich habe auch Kurioses erlebt. Etwa wie ein Ehepaar gestritten hat, wohin die Urne des Gatten kommen soll, beim Kompost oder im Vorgarten (lacht). Oder wie ein alter Mann, der zweimal reanimiert wurde, geschimpft hat, dass er noch immer lebt und sie ihn nicht haben sterben lassen. Bei einer älteren Frau, die sich schon von mir gewünscht hat, dass ich ihr Begräbnis halte, war es erst 20 Jahre später so weit.

Wofür waren Sie bei Ihrer Arbeit besonders dankbar?

Dass ich erleben durfte, wie Fremde ganz schnell zu mir Vertrauen gefasst haben. Ich habe mich immer als Verbündete für das Leben gesehen. Wenn die Patienten einen guten Tag gehabt haben, freust du dich gemeinsam, wenn es ein schlechter Tag war, dann hörst du zu und läufst nicht weg, auch wenn es schlimm ist. Ich habe auch versucht, die Angehörigen zu unterstützen. Oft wird ja im Krankenzimmer Rotz und Wasser geheult oder geschwiegen. Ich habe gefragt, wie ich behilflich sein kann, ich habe für die nötige Ruhe im Zimmer gesorgt. Wichtig ist, sich in die Situation des Betroffenen zu versetzen, der sich vielleicht nicht mehr artikulieren kann. Der Oma noch einmal zu sagen, was man an ihr immer geschätzt hat, wie man sie in Erinnerung behalten wird oder einfach ihre Hand zu halten.

Barbara Müller hält am 11. März um 19.30 Uhr einen Vortrag unter dem Titel "Es ist ein Kommen und Gehen" im Pfarrsaal von Bad Wimsbach-Neydharting. Eintritt: sieben Euro

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger