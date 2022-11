Als Kaiser Maximilian Neydharting verkaufte

BAD WIMSBACH. Historiker Thiemo Gaisbauer ist selbst gebürtiger Wimsbacher und kam auf Einladung des Teams des Katholischen Bildungswerks in den Pfarrsaal nach Bad Wimsbach-Neydharting.

Thema seines Vortrags war die Originalurkunde aus dem Jahr 1498, die im Vorjahr der Marktgemeinde zum Kauf angeboten wurde. Als Experte hatte Gaisbauer die Echtheit des historischen Dokuments überprüft und transkribierte die Urkunde, womit eine umfassende Erklärung, worum es damals ging, erstmals möglich wurde.

Die "Feste Neidharting"

1486 kaufte Kaiser Friedrich III. die "Feste Neidharting". Gerade ältere Wimsbacher kennen viele mystischen Geschichten über das ehemalige Wasserschloss in Neydharting. Ein Gebäude dieses Objektes existiert heute noch. "In Wahrheit gibt es das Wasserschloss noch, zumindest in Teilen", sagte Thiemo Gaisbauer bei seinem Vortrag mit einem Augenzwinkern. Denn seine Materialien – wie Konglomeratquader – seien in den umliegenden Häusern und Gehöften in Bad Wimsbach-Neydharting verbaut worden. Wie kam es aber überhaupt zu dem Kaufanbot durch Kaiser Maximilian an die Jörger? Gaisbauer lieferte die historische Erklärung: "Im Grunde hatten die Habsburger nie große finanzielle Mittel." So verstanden es "Frühkapitalisten" wie zum Beispiel Jakob Fugger durch geschickte Kreditvergaben, Kaiser Maximilian immer wieder zu Geld zu verhelfen. Bischof Melchior von Meckau, der das Kaufanbot schließlich unterzeichnete, war eine wichtige Schlüsselfigur dieser Zeit.

Später kam Graf Starhemberg

"Nach heutigem Geldwert betrug das Kaufanbot in etwa 4,5 Millionen Euro", sagte Gaisbauer. Christoph Jörger von Roith, der zur Linie Taufkirchen/Trattnach zählte, nahm das Angebot an. Im Wesentlichen passte die "Feste Neidharting" gut zu den weiteren Ländereien, die die Jörger in der Nähe bereits besaßen. Nach den Jörgern habe Neydharting die beste Zeit überschritten, so Gaisbauer. Graf Starhemberg kaufte schließlich die Herrschaften Neydharting und Wimsbach. Er legte mehr Augenmerk auf Wimsbach, wodurch Neydharting dem Verfall preisgegeben wurde. "Das endgültige Ende des Wasserschlosses wird um rund 1850 gewesen sein", erklärte Historiker Gaisbauer. Kustos Norbert Fischer zeigte die historische Urkunde, die im Museum Tempus ausgestellt ist, den interessierten Zuhörern – darunter auch Bürgermeister Erwin Stürzlinger.