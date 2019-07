"Als eine Maus aus dem Kühlschrank hüpfte, wollte ich heim"

Und das kam so: "Ich bin an der Donau über einen Monat lang mehr als 3000 Kilometer geradelt. Als mir ein alter Mann in der bulgarischen Einschicht sein Quartier zum Schlafen anbot und mir beim Öffnen seines Kühlschranks eine Maus entgegenhüpfte, wollte ich nur noch heim", schildert der Lambacher Vizebürgermeister und BH-Jurist.

Der Osten sei in vielerlei Hinsicht gewöhnungsbedürftig. Nicht nur wegen der Gelsenschwärme, die den Radtouristen ständig quälten. Die herrschende Tristesse in Rumänien und Bulgarien habe mit den verlassenen Dörfern zu tun, wo jedes zweite Haus unbewohnt sei: "Die Leute flüchten vor der Armut, ziehen in die Städte oder in den Westen", weiß der FPÖ-Politiker.

Als bemerkenswert empfand Gibitz die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern: "Besonders überrascht hat mich Serbien. Die Dörfer waren gepflegt, am Straßenrand blühten Blumen. Die Bevölkerung hat einen überdurchschnittlich hohen Jugendanteil."

Reisevortrag im Herbst

Die Nächte an der Donau verbrachte Gibitz in Hotels, in Privatquartieren oder im Zelt, das er häufiger nützte als geplant: "Ich habe mich kein einziges Mal unsicher oder bedroht gefühlt." Für kommenden Herbst plant der 57-Jährige in Lambach einen Bildervortrag. Ein Termin steht noch nicht fest. (fam)