Als ein US-Bomber vom Himmel fiel

GASPOLTHOFEN. Der Gaspoltshofener Alois Doppelbauer erinnert an historisches Ereignis vor 75 Jahren.

Der amerikanische Bomber zerschellte im Februar 1944 in Gaspoltshofen, nachdem zuvor die zehn Besatzungsmitglieder abgesprungen waren. Bild: privat

Vor 75 Jahren, am 24. Februar 1944, wurde über Gaspoltshofen ein amerikanischer Bomber, eine "Flying Fortress" – B-17 –, abgeschossen. Die zehn Besatzungsmitglieder konnten mit Fallschirmen abspringen. Der Pilot George J. Verbruggen landete in Weibern, der Co-Pilot Richard W. Bartel in Gröming, Gemeinde Gaspoltshofen. Das Flugzeug zerschellte in Baumgarting bei Gaspoltshofen.

Die Besatzungsmitglieder wurden gefangen genommen und in deutsche Kriegsgefangenenlager gebracht. Der amerikanische Bomber wurde zerlegt, mit Schlitten nach Hörbach gebracht und mit der Eisenbahn abtransportiert. Trotz Bewachung und strikten Verbots gelang es der Bevölkerung, Teile des Bombers zu bergen und auf Dachböden zu lagern.

Bereits vor 20 Jahren konnte der langjährige Gaspoltshofener Hauptschuldirektor und Gemeindechronist Alois Doppelbauer (69) Kontakt zu Besatzungsmitgliedern der "Flying Fortress" aufnehmen. Die Witwe des Piloten, Lucy Verbruggen, nach der die B-17 benannt worden war, besuchte mit ihrer Tochter die Gaspoltshofener Hauptschule und brachte das Tagebuch ihres Mannes mit, in dem die Ereignisse vom Februar 1944 verzeichnet sind.

In der Hauptschule in Gaspoltshofen wurde ein Erinnerungsraum, das "Lucy-Museum", eingerichtet, das den Navigator Jesse S. Hizensky bei seinem Besuch zu Tränen rührte, als ihm ein kleiner Flügelteil übergeben wurde und er das Navigationsgerät noch einmal bedienen konnte.

Zeitzeugen berichteten

Auch die Tochter des Co-Piloten Richard W. Bartel und sein Enkel Chris Edgett mit Gattin besuchten Gaspoltshofen und nahmen einen Bericht von Richard mit, in dem es in der Übersetzung heißt: "Das gesamte Geschwader war unter so schwerem Beschuss, dass sie nur hilflos zusehen konnten, ähnlich wie im Wasser mit Haien zu schwimmen und zuzusehen wie alle gefressen werden und zu wissen, du bist der Nächste."

Beeindruckend war auch der Bericht eines Gaspoltshofener Zeitzeugen. Der Gastwirt Willi Klinger war als Schulbub dabei, wie im Wirtshaus in Jeding das Verhör mit Richard Bartel geführt wurde, nachdem er beim "Jager in Gröming" mit dem Fallschirm gelandet war. Er wurde mit einem angehaltenen Auto nach Gaspoltshofen gebracht und schließlich im heutigen Scheinhaus bis zum Abtransport in einem Militärlastwagen eingesperrt.

