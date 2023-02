Alpine Ski-WM mit Welser Beteiligung

Das heimische ÖSV-Team jagte bei der alpinen Ski-WM bisher erfolglos einer Goldmedaille nach. Als Mitglied der Damenjury drückt auch Alexandra Zemsauer am Austragungsort Courchevel/Meribel in den französischen Alpen den heimischen Athleten fest die Daumen. Die Welser TVN-Funktionärin fieberte auch mit, als Vereinskollege Vincent Kriechmayr in der Abfahrt und beim Super-G um eine Medaille kämpfte. "Leider reichte es für Vincent nur für die Plätze 11 und 12 bei dieser WM", bedauert sie.