Almtalbahn: Grüne fordern raschen Ausbau

Die Modernisierung der Strecke sei dringend nötig, damit die Bahn zwischen Grünau und Wels als echte Alternative zum eigenen Auto für Pendler dienen könne. Als Sofortmaßnahme solle der Takt verbessert werden.

Blechlawinen am Wochenende

"Wir fordern die ÖBB dazu auf, die Taktung am Wochenende zu verdichten. So soll, auch im Sommer, die Almtalbahn an Wochenenden und zu Feiertagen halbstündig von Wels nach Grünau geführt werden", sagt Nationalratsabgeordneter Ralph Schallmeiner, Grüner Bezirkssprecher in Wels-Land. Ebenso müsse es einen Anschlussbus zwischen Bahnhof Grünau und dem Almsee samt Zwischenstopp beim Wildpark geben. "Ansonsten erstickt das Almtal an den wochenendlichen Blechlawinen derer, die ihre Freizeit in diesem Naturjuwel verbringen wollen."