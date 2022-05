Alles rund um den Reitsport auf der Messe "Pferd Wels"

200 nationale und internationale Aussteller präsentieren den Besuchern noch bis Sonntag die neuesten Trends rund um den Reitsport.

Daneben gibt es auch ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm. "Wir wollen nicht nur Informationen liefern, sondern den Besuchern auch ein tolles Erlebnis rund ums Pferd bieten", sagt die zuständige Projektleiterin Christine Wimmer von der Messe Wels.

Das große Highlight ist die Gala "Nacht der Pferde", bei der nationale und internationale Größen der Showreiter-Szene ihr Können zeigen. Die Show mit Lichteffekten, komödiantischen EInlagen und spektakulären Kunststücken findet heute am Abend statt, morgen gibt es speziell für Familien eine Sonntagsmatinee.

Sportlicher Höhepunkt ist das Voltigierturnier. Teilnehmer vom Nachwuchs bis zur höchsten Klasse S messen sich heute in mehreren Bewerben in der Showhalle 6 in turnerischen und akrobatischen Übungen auf dem Rücken ihrer Pferde. "Wir freuen uns auf hochmotivierte Sportler, die ein intensives Training auf sich nehmen, um den Zuschauern eine perfekte Leistung zu präsentieren", sagt Petra Leingartner aus dem Leitungsteam der Messe Wels.

Wie auf einer Pferdemesse nicht anders zu erwarten, finden heute am Abend und morgen am Vormittag auch Verkaufs- und Zuchtschauen statt. Und bei den Infoveranstaltungen stehen Experten den Besuchern in Fragerunden Rede und Antwort.