"Alles ohne Titel" in der Wimmer Mediengalerie

WELS. "Meine Werke tragen bewusst keinen Titel, weil ich den Betrachtern die Möglichkeit geben möchte, der eigenen Phantasie freien Lauf zu lassen", sagt die 1981 in Wels geborene Künstlerin "mARTina" Stadlmair. Daher nennt sie ihre neue Ausstellung im Wimmer Medienhaus am Stadtplatz 41 auch "alles ohne Titel". Seit mehr als zehn Jahren widmet sie sich der abstrakten Acrylmalerei und experimentiert mit den verschiedensten Materialien. Ein Bild entstehe aus dem Moment, aus der Emotion heraus, in mehreren Schichten, die reduziert, aber dann auch wieder aufgetragen werden, so die Künstlerin.

Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 1. Juli um 19.30 Uhr. Laudator ist der Kulturstadtrat a.D Walter Zaunmüller, eröffnet wird die Schau von Robert Reif, Direktor der Sparkasse Wels. Es gelten die 3-G-Regeln (geimpft, genesen, getestet). Zu sehen ist die Ausstellung bis Freitag, 6. August, Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16:45 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung: Tel. 0650-7325952.